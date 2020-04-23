Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.
Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05
Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію.
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05
Куда еще повышать, должников и схемщиков наказывать нужно и стабильно работать
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:53
Re: Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію
Млин сделайте нормальный рынок, а не лезьте руками кривыми в ценорегулирование.. СССР нету а совок остался..
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:58
Как Ахметов скажет - так и будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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