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Шмигаль пообіцяв не підвищувати
тарифи на електроенергію

Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05

Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів не планує в цьому році підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

Дивися повний текст Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:05

Куда еще повышать, должников и схемщиков наказывать нужно и стабильно работать
bklochok
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:53

Re: Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію

Млин сделайте нормальный рынок, а не лезьте руками кривыми в ценорегулирование.. СССР нету а совок остался..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:58

Как Ахметов скажет - так и будет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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