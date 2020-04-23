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Шмигаль розповів, на що пішли
кошти із стабфонду на 65...

Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:19

Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65...

Пропонуємо до обговорення:
20 мільярдів гривень із 65 млрд, передбачених у Фонді боротьби з коронавірусом, спрямували на пенсійну реформу.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:19

интерестно получается, 6млрд в мифические фонды для помощи безработным, которых 196тыс
600000000/196000=30612грн на человека??? - сомневаюсь что безработные получили больше чем пару тысяч..
1.6млрд в помощь "семьям ФЛП с детьми" - я так понимаю конкретным семьям помогали? по каким критериям была помощь???
linchsoft
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:48

Re: Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65..

  linchsoft написав:интерестно получается, 6млрд в мифические фонды для помощи безработным, которых 196тыс
600000000/196000=30612грн на человека??? - сомневаюсь что безработные получили больше чем пару тысяч..

196 тысяч - это только добавилось безработных за последнее время, а их и до того был далеко не ноль. И выплаты идут не одноразово, а каждый месяц
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20

Faceless, так ведь и деньги на тех безработных что были раньше - тоже раньше выделялись.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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