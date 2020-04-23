20 мільярдів гривень із 65 млрд, передбачених у Фонді боротьби з коронавірусом, спрямували на пенсійну реформу.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65 мільярдів.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:19
Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65 мільярдів.
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:19
интерестно получается, 6млрд в мифические фонды для помощи безработным, которых 196тыс
600000000/196000=30612грн на человека??? - сомневаюсь что безработные получили больше чем пару тысяч..
1.6млрд в помощь "семьям ФЛП с детьми" - я так понимаю конкретным семьям помогали? по каким критериям была помощь???
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:48
Re: Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65..
196 тысяч - это только добавилось безработных за последнее время, а их и до того был далеко не ноль. И выплаты идут не одноразово, а каждый месяц
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:20
Faceless, так ведь и деньги на тех безработных что были раньше - тоже раньше выделялись.
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