RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль назвав терміни підписання
нового меморандуму з МВФ

Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:35

Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує підписати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня.

Дивися повний текст Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88195
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:35

Пусть лучше МВФ СКАЖЕТ!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 135
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65...
R2 » Сер 13 тра, 2020 13:19
3 57
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 14:20
RomanTik
Шмигаль пообіцяв не підвищувати тарифи на електроенергію
R2 » Сер 13 тра, 2020 12:05
3 77
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:58
Вкладчик1234
Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон 1, 2
R2 » Вів 12 тра, 2020 21:42
14 1052
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:05
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.