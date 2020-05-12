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Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує підписати новий меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня.
Дивися повний текст Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:35
Пусть лучше МВФ СКАЖЕТ!
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