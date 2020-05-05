В Естонії департамент поліції і прикордонної охорони Естонії та фірми Merko Ehitus і GRK Infra підписали договір про перший етап будівництва кордону з Росією.
Дивися повний текст В Естонії почали будівництво стіни з Росією.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:12
В Естонії почали будівництво стіни з Росією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Естонії почали будівництво стіни з Росією.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:12
1 км стены стоит ~ 1 млн.
Есл деньги, конечно девать некуда то можно строить.
"кордон з Росією пролягає на відстані 1С35 кілометрів".
Вопрос 1С35 километров это сколько???
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