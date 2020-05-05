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В Естонії почали
будівництво стіни з Росією

В Естонії почали будівництво стіни з Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:12

В Естонії почали будівництво стіни з Росією

Пропонуємо до обговорення:
В Естонії департамент поліції і прикордонної охорони Естонії та фірми Merko Ehitus і GRK Infra підписали договір про перший етап будівництва кордону з Росією.

Дивися повний текст В Естонії почали будівництво стіни з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:12

1 км стены стоит ~ 1 млн.
Есл деньги, конечно девать некуда то можно строить.

"кордон з Росією пролягає на відстані 1С35 кілометрів".
Вопрос 1С35 километров это сколько???
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:18

Дело сени "куля мимо лоба" живет! ))
RomanTik
 
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