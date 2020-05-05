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У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд» організувала автомобільний мітинг у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.
Дивися повний текст У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14
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