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У Києві мітингують
інвестори Укрбуду (фото)

У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14

У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд» організувала автомобільний мітинг у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.

Дивися повний текст У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото).
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"Володимир Зеленський особисто пообіцяв" - слышу это регулярно с самого первого президента украины
blueiceua
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