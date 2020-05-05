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У Києві мітингують
інвестори Укрбуду (фото)

У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14

У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд» організувала автомобільний мітинг у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.

Дивися повний текст У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14

"Володимир Зеленський особисто пообіцяв" - слышу это регулярно с самого первого президента украины
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:42

почему на наши с вами деньги должны строиться дома избранным людям? лишь на основании того, что они решили сэкономить и их кинули? ну как говорится, скупой платит дважды.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:13

Re: У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)

Странный народ, есть конкретный человек который украл их деньги, а они претензию к Зеленскому выдвигают.
Идите вешайте Микитася.
Повесите хоть одного и следующие задумаются перед тем как тырить деньги.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:17

unicdima
Вешать Микитася нельзя это "самосуд" да и вообще смертна казнь в украине давно упразднена вот и взывают к самому главному "Гаранту".
Я так понимаю.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:26

maksymzp88,

Ну вообще-то Укрбуд был одним из самых дорогих застройщиков.

Тут вопрос в том, что даже выбирая застройщика с хорошей репутацией происходят новые Элита-центр.

Укрбуд не был шаражкиной конторой.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:27

  blueiceua написав:unicdima
Вешать Микитася нельзя это "самосуд" да и вообще смертна казнь в украине давно упразднена вот и взывают к самому главному "Гаранту".
Я так понимаю.

Физиологический аффект является смягчающим уголовную ответственность состоянием при условии, что он является реакцией на противоправное либо аморальное поведение потерпевшего, которое может носить однократный или систематический характер; в последнем случае речь идёт о наличии длительной психотравмирующей ситуации.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:29

  unicdima написав:Странный народ, есть конкретный человек который украл их деньги, а они претензию к Зеленскому выдвигают.
Идите вешайте Микитася.
Повесите хоть одного и следующие задумаются перед тем как тырить деньги.

Как писалось в аналогичной новости за прошлую (позвпрошлую?) неделю -- вопрос не в деньгах: там чисто бюрократические проблемы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:35

  _hunter написав:Как писалось в аналогичной новости за прошлую (позвпрошлую?) неделю -- вопрос не в деньгах: там чисто бюрократические проблемы.

первый раз слышу.
у Микитася такая же проблема и с Шулявкой случилась, миллиард уже потрачен, а развязка не готова.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:42

  unicdima написав:
  _hunter написав:Как писалось в аналогичной новости за прошлую (позвпрошлую?) неделю -- вопрос не в деньгах: там чисто бюрократические проблемы.

первый раз слышу.

Вот та новость (чуть с датой промахнулся):
https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory
... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.
_hunter
 
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