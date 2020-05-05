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У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14
Пропонуємо до обговорення:
Ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації «Укрбуд» організувала автомобільний мітинг у зв'язку з блокуванням чиновниками ДАБІ, Міноборони і КМДА відновлення будівництва ЖК.
Дивися повний текст У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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R2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:14
"Володимир Зеленський особисто пообіцяв" - слышу это регулярно с самого первого президента украины
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blueiceua
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:42
почему на наши с вами деньги должны строиться дома избранным людям? лишь на основании того, что они решили сэкономить и их кинули? ну как говорится, скупой платит дважды.
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maksymzp88
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:13
Странный народ, есть конкретный человек который украл их деньги, а они претензию к Зеленскому выдвигают.
Идите вешайте Микитася.
Повесите хоть одного и следующие задумаются перед тем как тырить деньги.
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unicdima
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:17
unicdima
Вешать Микитася нельзя это "самосуд" да и вообще смертна казнь в украине давно упразднена вот и взывают к самому главному "Гаранту".
Я так понимаю.
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blueiceua
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:26
maksymzp88,
Ну вообще-то Укрбуд был одним из самых дорогих застройщиков.
Тут вопрос в том, что даже выбирая застройщика с хорошей репутацией происходят новые Элита-центр.
Укрбуд не был шаражкиной конторой.
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demon0983886848
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:27
blueiceua написав:
unicdima
Вешать Микитася нельзя это "самосуд" да и вообще смертна казнь в украине давно упразднена вот и взывают к самому главному "Гаранту".
Я так понимаю.
Физиологический аффект является смягчающим уголовную ответственность состоянием при условии, что он является реакцией на противоправное либо аморальное поведение потерпевшего, которое может носить однократный или систематический характер; в последнем случае речь идёт о наличии длительной психотравмирующей ситуации.
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unicdima
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:29
unicdima написав:
Странный народ, есть конкретный человек который украл их деньги, а они претензию к Зеленскому выдвигают.
Идите вешайте Микитася.
Повесите хоть одного и следующие задумаются перед тем как тырить деньги.
Как писалось в аналогичной новости за прошлую (позвпрошлую?) неделю -- вопрос не в деньгах: там чисто бюрократические проблемы.
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_hunter
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:35
_hunter написав:
Как писалось в аналогичной новости за прошлую (позвпрошлую?) неделю -- вопрос не в деньгах: там чисто бюрократические проблемы.
первый раз слышу.
у Микитася такая же проблема и с Шулявкой случилась, миллиард уже потрачен, а развязка не готова.
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unicdima
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:42
unicdima написав: _hunter написав:
Как писалось в аналогичной новости за прошлую (позвпрошлую?) неделю -- вопрос не в деньгах: там чисто бюрократические проблемы.
первый раз слышу.
Вот та новость (чуть с датой промахнулся):https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory
... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.
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_hunter
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