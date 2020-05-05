У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)

_hunter написав:Вот та новость (чуть с датой промахнулся):
https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.
так это уже сегодняшние проблемы, а изначально то деньги украл Микитась.