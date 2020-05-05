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У Києві мітингують
інвестори Укрбуду (фото)

У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:51

  _hunter написав:Вот та новость (чуть с датой промахнулся):
https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory
... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.

так это уже сегодняшние проблемы, а изначально то деньги украл Микитась.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:02

Ну если и эту проблему Зеля не решит, то можно сразу его отправлять в отставку.
elastix
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