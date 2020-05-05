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У Києві мітингують
інвестори Укрбуду (фото)

У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:51

  _hunter написав:Вот та новость (чуть с датой промахнулся):
https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory
... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.

так это уже сегодняшние проблемы, а изначально то деньги украл Микитась.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:02

Ну если и эту проблему Зеля не решит, то можно сразу его отправлять в отставку.
elastix
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:19

Строителям, работягам укрбуда не выплатили зарплаты за три месяца, кормили обещаниями. И что? Работяги строители вложившие свой труд, здоровье, силы в постройку не люди, а инвесторы которые ничего никакизх усилий не приложили кроме как шуршали деньгами-люди? Э неееет. Пусть и ваши деньги горят раз такие дела. Нигде ни слова что строителей кинули на зарплаты.
zhekaalyanov
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:45

  zhekaalyanov написав:Строителям, работягам укрбуда не выплатили зарплаты за три месяца, кормили обещаниями. И что? Работяги строители вложившие свой труд, здоровье, силы в постройку не люди, а инвесторы которые ничего никакизх усилий не приложили кроме как шуршали деньгами-люди? Э неееет. Пусть и ваши деньги горят раз такие дела. Нигде ни слова что строителей кинули на зарплаты.
а кто ж про работяг то думает ? Каждый сам за свои "огирочкы" - потому и ЖЭ в стране
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:18

  zhekaalyanov написав:... а инвесторы которые ничего никакизх усилий не приложили кроме как шуршали деньгами-люди? Э неееет. ..

Что значит никаких усилий не приложили? Вы в своем уме? Можете не отвечать, это риторический вопрос.
Я не пытаюсь обсуждать вопрос нужно ли им помогать или нет, но то что вы написали это маразм. Людей кинули и государство со своим аппаратом и кучей контролирующих структур ничего не делают, кроме как налоги собирают. А должны обеспечивать законность и выполнять свои функции.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:03

Re: У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)

  unicdima написав:есть конкретный человек который украл их деньги, а они претензию к Зеленскому выдвигают.

Ну суд предусмотрительно "не успел" продлить меру пресечения, дав персонажу для свободного передвижения фору в пару дней.
Я очень удивлен буду, если завтра он придет на суд, где ему будут по-новому избирать меру пресечения с залогом в сотню лямов.
Именно поэтому, вероятность того, что он уже нашел где живут Пэкалэ и Тындалэ, все же не так и мала 8)
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:30

  zhekaalyanov написав:Строителям, работягам укрбуда не выплатили зарплаты за три месяца,... Нигде ни слова что строителей кинули на зарплаты.
Чувствуете запах? Попахивает пи*жом.
Строители как только прекращается оплата, сразу же прекращают работы. Оплата идет либо каждый день, либо каждую неделю. Как пример год назад писал что на еврике остановились люльки, а через 2 недели их демонтировали и вывезли - на их недостроях минвата до сих пор висит не покрытая. так что у строителей больших убытков быть не может, так все работают
Diman
 
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