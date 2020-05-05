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У Києві мітингують інвестори Укрбуду (фото)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:51
_hunter написав:
Вот та новость (чуть с датой промахнулся):https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory
... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.
так это уже сегодняшние проблемы, а изначально то деньги украл Микитась.
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unicdima
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:02
Ну если и эту проблему Зеля не решит, то можно сразу его отправлять в отставку.
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elastix
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:19
Строителям, работягам укрбуда не выплатили зарплаты за три месяца, кормили обещаниями. И что? Работяги строители вложившие свой труд, здоровье, силы в постройку не люди, а инвесторы которые ничего никакизх усилий не приложили кроме как шуршали деньгами-люди? Э неееет. Пусть и ваши деньги горят раз такие дела. Нигде ни слова что строителей кинули на зарплаты.
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zhekaalyanov
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:45
zhekaalyanov написав:
Строителям, работягам укрбуда не выплатили зарплаты за три месяца, кормили обещаниями. И что? Работяги строители вложившие свой труд, здоровье, силы в постройку не люди, а инвесторы которые ничего никакизх усилий не приложили кроме как шуршали деньгами-люди? Э неееет. Пусть и ваши деньги горят раз такие дела. Нигде ни слова что строителей кинули на зарплаты.
а кто ж про работяг то думает ? Каждый сам за свои "огирочкы" - потому и ЖЭ в стране
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Марта
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:18
zhekaalyanov написав:
... а инвесторы которые ничего никакизх усилий не приложили кроме как шуршали деньгами-люди? Э неееет. ..
Что значит никаких усилий не приложили? Вы в своем уме? Можете не отвечать, это риторический вопрос.
Я не пытаюсь обсуждать вопрос нужно ли им помогать или нет, но то что вы написали это маразм. Людей кинули и государство со своим аппаратом и кучей контролирующих структур ничего не делают, кроме как налоги собирают. А должны обеспечивать законность и выполнять свои функции.
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LOKY
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:03
unicdima написав:
есть конкретный человек который украл их деньги, а они претензию к Зеленскому выдвигают.
Ну суд предусмотрительно "не успел" продлить меру пресечения, дав персонажу для свободного передвижения фору в пару дней.
Я очень удивлен буду, если завтра он придет на суд, где ему будут по-новому избирать меру пресечения с залогом в сотню лямов.
Именно поэтому, вероятность того, что он уже нашел где живут Пэкалэ и Тындалэ, все же не так и мала
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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EKO
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:30
zhekaalyanov написав:
Строителям, работягам укрбуда не выплатили зарплаты за три месяца,... Нигде ни слова что строителей кинули на зарплаты.
Чувствуете запах? Попахивает пи*жом.
Строители как только прекращается оплата, сразу же прекращают работы. Оплата идет либо каждый день, либо каждую неделю. Как пример год назад писал что на еврике остановились люльки, а через 2 недели их демонтировали и вывезли - на их недостроях минвата до сих пор висит не покрытая. так что у строителей больших убытков быть не может, так все работают
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Diman
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:16
Цікаво, а як йдуть справи у решти забудовників (як повпливав карантин)?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:23
unicdima написав: _hunter написав:
Вот та новость (чуть с датой промахнулся):https://news.finance.ua/ru/news/-/46961 ... -investory
... принял только 5 жилых комплексов и фактически прекратил приемку остальных объектов, мотивируя это отсутствием поддержки со стороны органов государственной власти, в частности ГАСИ (отказ в введении в эксплуатацию ЖК), КГГА и КГС (отказ в отмене паевых взносов и затягивание рассмотрения ряда вопросов), Минобороны (отказ переподписывать договоры). Об этом неоднократно заявлял Президент ХК ЧАО “Киевгорстрой” в ряде интервью для СМИ.
так это уже сегодняшние проблемы, а изначально то деньги украл Микитась
.
Еще раз: инвесторы митингуют именно по причине этих "сегодняшних проблем".
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_hunter
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:29
почему так их много и не соблюдают дистанцию? всех оштрафовать на 17 тысяч
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maksymzp88
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