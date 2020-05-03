Падіння світової економіки через коронавірус, можу бути навіть гіршим, ніж найбільш песимістичні прогнози Міжнародного валютного фонду.
Дивися повний текст Економічна криза може виявитися гіршою, ніж найпесимістичніші прогнози - МВФ.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33
Економічна криза може виявитися гіршою, ніж...
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Дивися повний текст Економічна криза може виявитися гіршою, ніж найпесимістичніші прогнози - МВФ.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33
Граждане, не верьте!
Все будет намного лучше если вы сделаете запасы еды !
Начинайте с посадки! Пока не поздно!
Такой же совет и президенту.
Когда будете сажать коррупционеров?
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