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Економічна криза може
виявитися гіршою, ніж...

Економічна криза може виявитися гіршою, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33

Економічна криза може виявитися гіршою, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Падіння світової економіки через коронавірус, можу бути навіть гіршим, ніж найбільш песимістичні прогнози Міжнародного валютного фонду.

Дивися повний текст Економічна криза може виявитися гіршою, ніж найпесимістичніші прогнози - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:33

Граждане, не верьте!
Все будет намного лучше если вы сделаете запасы еды !
Начинайте с посадки! Пока не поздно!
Такой же совет и президенту.
Когда будете сажать коррупционеров?
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:22

straponesa
Вы умная женщина и должны понимать, что не за этим он шел в политику.Бабло побеждает .
sota24062016
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