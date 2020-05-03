Верховна Рада в середу ухвалила так званий "антіколомойскій закон". За - 270 нардепів.
Дивися повний текст Ухвалено \"антиколомойський\" закон (інфографіка).
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39
Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено \"антиколомойський\" закон (інфографіка).
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39
"Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями."
интересный пункт.
полностью описывает ситуацию 2014-2015 годов.
т.е. действия государства могут буть неправомерными,но с этим ничего не поделаешь.
и те кто поступал неправомерно не будут наказаны и будут спокойно жить а англии.
абалденый закон.
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