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Ухвалено "антиколомойський"
закон (інфографіка)

Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39

Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в середу ухвалила так званий "антіколомойскій закон". За - 270 нардепів.

Дивися повний текст Ухвалено \"антиколомойський\" закон (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39

"Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями."
интересный пункт.
полностью описывает ситуацию 2014-2015 годов.
т.е. действия государства могут буть неправомерными,но с этим ничего не поделаешь.
и те кто поступал неправомерно не будут наказаны и будут спокойно жить а англии.
абалденый закон.
Tabak
 
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