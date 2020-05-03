Додано: Сер 13 тра, 2020 23:26

Faceless написав: доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию

А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют. Напомню, эти самые "люди" уже определили, что самый крупный украинский банк стоит минус 180 миллиардов гривень. Использовав для оценки методику, ими самими перед этим придуманную и принятую. Да так торопились и старались, что даже не дождались вступления ее в юридическую силу.А теперь, чтобы прикрыть свои тухесы от тюрьмы, продавили закон, нарушающий все мыслимые и немыслимые нормы и десяток статей Конституции.Да по сравнению с ними, даже наперсточники, которые меняют во время игры правила - честнейшие люди.