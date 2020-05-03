Верховна Рада в середу ухвалила так званий "антіколомойскій закон". За - 270 нардепів.
Дивися повний текст Ухвалено \"антиколомойський\" закон (інфографіка).
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39
Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ухвалено \"антиколомойський\" закон (інфографіка).
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39
"Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями."
интересный пункт.
полностью описывает ситуацию 2014-2015 годов.
т.е. действия государства могут буть неправомерными,но с этим ничего не поделаешь.
и те кто поступал неправомерно не будут наказаны и будут спокойно жить а англии.
абалденый закон.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:51
Re: Ухвалено
Издевательство над здравым смыслом. Сначала розрушили а потом и закон что ничого с этим поделать нельзя.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:33
Как раз документ и уточняет,что экс-владельцы банков-банкротов, которые дерибанили десятками миллиардов рефинанс по своим офшорным прокладкам и прокладкам своих подельников, не могут вернуть контроль над финучреждениями, даже если самое "справедливое и неподкупное" украинское правосудие под каким-либо надуманным предлогом признает этот дерибан законным. Если бы этот закон еще заставил экс-владельцев вернуть награбленное украинскому народу, а этих доморощенных бизнесменов притянуть к ответственности,тогда вообще респект и уважуха нашей ВР. Ведь вор должен сидеть в тюрьме? Или Вы другого мнения? Пусть и дальше воруют безнаказанно?
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:49
Re: Ухвалено
если бы у бабушки была была елда, то это был бы дедушка. А пока по факту - узаконили отжим по беспределу банков у их хозяев. И после этого вы хотите чтобы в Украину пришли инвесторы, если даже государство не верит в справедливость украинского правосудия и предпочитает действовать не в правовом поле, а как бандюк?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:38
Re: Ухвалено
Ничего подобного. Есть возможность доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию, в случае "отжима по беспределу" это может оказаться дороже, чем было бы просто купить.
Вы так за них переживаете - международные финансовые группы, которые владеют тут банками с иностранным капиталом, меньше переживают.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:26
Re: Ухвалено
А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют. Напомню, эти самые "люди" уже определили, что самый крупный украинский банк стоит минус 180 миллиардов гривень. Использовав для оценки методику, ими самими перед этим придуманную и принятую. Да так торопились и старались, что даже не дождались вступления ее в юридическую силу.
А теперь, чтобы прикрыть свои тухесы от тюрьмы, продавили закон, нарушающий все мыслимые и немыслимые нормы и десяток статей Конституции.
Да по сравнению с ними, даже наперсточники, которые меняют во время игры правила - честнейшие люди.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:51
Re: Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
Вы прям уже аудит провели?
Додано: Чет 14 тра, 2020 00:56
Если договорняк теперь узаконен, зачем аудит постфактум?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 07:04
Ну тоді у нас була б процвітаюча держава
Востаннє редагувалось silver_arrow_ua в Чет 14 тра, 2020 07:11, всього редагувалось 1 раз.
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