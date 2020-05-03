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Ухвалено "антиколомойський"
закон (інфографіка)

Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39

Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в середу ухвалила так званий "антіколомойскій закон". За - 270 нардепів.

Дивися повний текст Ухвалено \"антиколомойський\" закон (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:39

"Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями."
интересный пункт.
полностью описывает ситуацию 2014-2015 годов.
т.е. действия государства могут буть неправомерными,но с этим ничего не поделаешь.
и те кто поступал неправомерно не будут наказаны и будут спокойно жить а англии.
абалденый закон.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:51

Re: Ухвалено

Издевательство над здравым смыслом. Сначала розрушили а потом и закон что ничого с этим поделать нельзя.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:33

  Tabak написав:"Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями."
интересный пункт.
полностью описывает ситуацию 2014-2015 годов.
т.е. действия государства могут буть неправомерными,но с этим ничего не поделаешь.
и те кто поступал неправомерно не будут наказаны и будут спокойно жить а англии.
абалденый закон.

Как раз документ и уточняет,что экс-владельцы банков-банкротов, которые дерибанили десятками миллиардов рефинанс по своим офшорным прокладкам и прокладкам своих подельников, не могут вернуть контроль над финучреждениями, даже если самое "справедливое и неподкупное" украинское правосудие под каким-либо надуманным предлогом признает этот дерибан законным. Если бы этот закон еще заставил экс-владельцев вернуть награбленное украинскому народу, а этих доморощенных бизнесменов притянуть к ответственности,тогда вообще респект и уважуха нашей ВР. Ведь вор должен сидеть в тюрьме? Или Вы другого мнения? Пусть и дальше воруют безнаказанно?
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:49

Re: Ухвалено

  qazzax написав:Если бы этот закон еще заставил экс-владельцев вернуть награбленное украинскому народу, а этих доморощенных бизнесменов притянуть к ответственности,тогда вообще респект и уважуха нашей ВР.

если бы у бабушки была была елда, то это был бы дедушка. А пока по факту - узаконили отжим по беспределу банков у их хозяев. И после этого вы хотите чтобы в Украину пришли инвесторы, если даже государство не верит в справедливость украинского правосудия и предпочитает действовать не в правовом поле, а как бандюк?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:38

Re: Ухвалено

  RomanTik написав:А пока по факту - узаконили отжим по беспределу банков у их хозяев.

Ничего подобного. Есть возможность доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию, в случае "отжима по беспределу" это может оказаться дороже, чем было бы просто купить.
Вы так за них переживаете - международные финансовые группы, которые владеют тут банками с иностранным капиталом, меньше переживают.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:26

Re: Ухвалено

  Faceless написав:доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию

А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют. Напомню, эти самые "люди" уже определили, что самый крупный украинский банк стоит минус 180 миллиардов гривень. Использовав для оценки методику, ими самими перед этим придуманную и принятую. Да так торопились и старались, что даже не дождались вступления ее в юридическую силу.
А теперь, чтобы прикрыть свои тухесы от тюрьмы, продавили закон, нарушающий все мыслимые и немыслимые нормы и десяток статей Конституции.
Да по сравнению с ними, даже наперсточники, которые меняют во время игры правила - честнейшие люди.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:51

Re: Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)

EKO написав:
  Faceless написав:доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию

А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют. Напомню, эти самые "люди" уже определили, что самый крупный украинский банк стоит минус 180 миллиардов гривень. Использовав для оценки методику, ими самими перед этим придуманную и принятую. Да так торопились и старались, что даже не дождались вступления ее в юридическую силу.
А теперь, чтобы прикрыть свои тухесы от тюрьмы, продавили закон, нарушающий все мыслимые и немыслимые нормы и десяток статей Конституции.
Да по сравнению с ними, даже наперсточники, которые меняют во время игры правила - честнейшие люди.
Вы прям уже аудит провели?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:56

  Faceless написав:
EKO написав:
  Faceless написав:доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию

А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют. Напомню, эти самые "люди" уже определили, что самый крупный украинский банк стоит минус 180 миллиардов гривень. Использовав для оценки методику, ими самими перед этим придуманную и принятую. Да так торопились и старались, что даже не дождались вступления ее в юридическую силу.
А теперь, чтобы прикрыть свои тухесы от тюрьмы, продавили закон, нарушающий все мыслимые и немыслимые нормы и десяток статей Конституции.
Да по сравнению с ними, даже наперсточники, которые меняют во время игры правила - честнейшие люди.
Вы прям уже аудит провели?

Если договорняк теперь узаконен, зачем аудит постфактум?
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 07:04

  qazzax написав:Если бы этот закон еще заставил экс-владельцев вернуть награбленное украинскому народу, а этих доморощенных бизнесменов притянуть к ответственности,тогда вообще респект и уважуха нашей ВР. Ведь вор должен сидеть в тюрьме? Или Вы другого мнения? Пусть и дальше воруют безнаказанно?

Ну тоді у нас була б процвітаюча держава
Востаннє редагувалось silver_arrow_ua в Чет 14 тра, 2020 07:11, всього редагувалось 1 раз.
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