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Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 07:07
Nicolas21 написав:
Издевательство над здравым смыслом. Сначала розрушили а потом и закон что ничого с этим поделать нельзя.
Можна менше красти грошей вкладників.
Чи такий варіант ви взагалі не розглядаєте?
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