"Також Макарчук нагадав, що «антиколомойський» закон передбачає відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди попереднім власникам банку, якщо суд визнає націоналізацію незаконною. Суму визначатимуть аудитори.
«Визначення суми також має бути підтверджене аудитором — міжнародно визнаною аудиторською фірмою. Це буде велика четвірка або інша велика міжнародна фірма. І фактично саме їм належить визначити, про які суми саме йтиметься», — пояснив він."
(c) https://news.finance.ua/ua/news/-/46807 ... oyi-shkody