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Ухвалено "антиколомойський"
закон (інфографіка)

Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:31

  Faceless написав:А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют.


"Також Макарчук нагадав, що «антиколомойський» закон передбачає відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди попереднім власникам банку, якщо суд визнає націоналізацію незаконною. Суму визначатимуть аудитори.
«Визначення суми також має бути підтверджене аудитором — міжнародно визнаною аудиторською фірмою. Це буде велика четвірка або інша велика міжнародна фірма. І фактично саме їм належить визначити, про які суми саме йтиметься», — пояснив він."
(c) https://news.finance.ua/ua/news/-/46807 ... oyi-shkody
hilgurt
 
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