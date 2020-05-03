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Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:31
Faceless написав:
А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют.
"Також Макарчук нагадав, що «антиколомойський» закон передбачає відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди попереднім власникам банку, якщо суд визнає націоналізацію незаконною. Суму визначатимуть аудитори.
«Визначення суми також має бути підтверджене аудитором — міжнародно визнаною аудиторською фірмою. Це буде велика четвірка або інша велика міжнародна фірма. І фактично саме їм належить визначити, про які суми саме йтиметься», — пояснив він."
(c) https://news.finance.ua/ua/news/-/46807 ... oyi-shkody
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hilgurt
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:33
ECO, таке враження що ви тут є представником бородатої бабусі. Приват мав найбільшу кількість депозитів фізичних осіб, мільйони карток для виплат пенсій, стипендій та соціальних виплат. Він би просто збанкрутів одного дня, хоча він і так збанкрутів і власники самі звернулися до НБУ і держави за допомогою, чи ви думаєте що вони дУрні? І коли він би впав, потяг би за собою усю фінансову систему України, і курс валюти і знецінення гривні і на роки заблоковані і не виплачені фізособам кошти. Ви очевидно саме до цього прагнули. Тобто закони для всіх однакові і відповідальність неможливо оминути - це не для вас? Ну тоді жити вам у цьому лайні до скону, бо з такими "розумниками" нічого не змінити у країні ніколи.
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Sonya
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Додано: Чет 14 тра, 2020 16:20
EKO интересно, МВФ тоже в доле, раз этот закон был самым важным для выделения транша? раз приват был таким успешным и стабильным, зачем государство залило в него 130 млрд грн?
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olexiy_ogryzko
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