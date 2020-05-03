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Ухвалено "антиколомойський" закон (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:31
Faceless написав:
А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют.
"Також Макарчук нагадав, що «антиколомойський» закон передбачає відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди попереднім власникам банку, якщо суд визнає націоналізацію незаконною. Суму визначатимуть аудитори.
«Визначення суми також має бути підтверджене аудитором — міжнародно визнаною аудиторською фірмою. Це буде велика четвірка або інша велика міжнародна фірма. І фактично саме їм належить визначити, про які суми саме йтиметься», — пояснив він."
(c) https://news.finance.ua/ua/news/-/46807 ... oyi-shkody
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hilgurt
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:33
ECO, таке враження що ви тут є представником бородатої бабусі. Приват мав найбільшу кількість депозитів фізичних осіб, мільйони карток для виплат пенсій, стипендій та соціальних виплат. Він би просто збанкрутів одного дня, хоча він і так збанкрутів і власники самі звернулися до НБУ і держави за допомогою, чи ви думаєте що вони дУрні? І коли він би впав, потяг би за собою усю фінансову систему України, і курс валюти і знецінення гривні і на роки заблоковані і не виплачені фізособам кошти. Ви очевидно саме до цього прагнули. Тобто закони для всіх однакові і відповідальність неможливо оминути - це не для вас? Ну тоді жити вам у цьому лайні до скону, бо з такими "розумниками" нічого не змінити у країні ніколи.
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Sonya
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Додано: Чет 14 тра, 2020 16:20
EKO интересно, МВФ тоже в доле, раз этот закон был самым важным для выделения транша? раз приват был таким успешным и стабильным, зачем государство залило в него 130 млрд грн?
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olexiy_ogryzko
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:21
Faceless написав: EKO написав: Faceless написав:
доказать что был нанесен ущерб и затребовать компенсацию
А размер компенсации определяет кто? Те кто отжали, те и определяют. Напомню, эти самые "люди" уже определили, что самый крупный украинский банк стоит минус 180 миллиардов гривень. Использовав для оценки методику, ими самими перед этим придуманную и принятую. Да так торопились и старались, что даже не дождались вступления ее в юридическую силу.
А теперь, чтобы прикрыть свои тухесы от тюрьмы, продавили закон, нарушающий все мыслимые и немыслимые нормы и десяток статей Конституции.
Да по сравнению с ними, даже наперсточники, которые меняют во время игры правила - честнейшие люди.
Вы прям уже аудит провели?
Если договорняк теперь узаконен, зачем аудит-постфактум?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:57
Sonya написав:
ECO, таке враження що ви тут є представником бородатої бабусі. Приват мав найбільшу кількість депозитів фізичних осіб, мільйони карток для виплат пенсій, стипендій та соціальних виплат. Він би просто збанкрутів одного дня, хоча він і так збанкрутів і власники самі звернулися до НБУ і держави за допомогою, чи ви думаєте що вони дУрні? І коли він би впав, потяг би за собою усю фінансову систему України, і курс валюти і знецінення гривні і на роки заблоковані і не виплачені фізособам кошти. Ви очевидно саме до цього прагнули. Тобто закони для всіх однакові і відповідальність неможливо оминути - це не для вас? Ну тоді жити вам у цьому лайні до скону, бо з такими "розумниками" нічого не змінити у країні ніколи.
Алле, Sonya, вы чета попутали? Меня не И.В. звать
Я лишь подчеркнул, что банк ночью отжали по беспределу, оценив все активы в 1 гривню (а там же были в залогах заводы и стадионы, Буковель, авиакомпания, комплексы заправок и много еще чего вкусного).
А теперь включите мозг и ответьте себе на вопрос: можно ли было вывести из банка хотябы 1, не говоря даже про 5 миллиардов долларов - без соучастия в этом нбу
?
А вспоминая Рожкову с ее Платинум банком - этот вопрос переходит в чисто риторический.
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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EKO
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:01
и как теперь быть с пропагандой, что Зеленский марионетка Бени?
новые методички пришли?
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unicdima
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