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Вітренка звільняють
з "Нафтогазу"

Вітренка звільняють з "Нафтогазу"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:35

Вітренка звільняють з "Нафтогазу"

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчого директора компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка звільняють, його посада потрапляє під скорочення.

Дивися повний текст Вітренка звільняють з \"Нафтогазу\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:35

Опять буржуя на работу в госпредприятие засунули. Чё они у себя не показывают мастер-класс.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:29

  lov2108 написав:Опять буржуя на работу в госпредприятие засунули. Чё они у себя не показывают мастер-класс.

В смысле засунули, он там и так был, просто теперь ИО главы правления
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:35

Пусть маме пожалуется )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:39

Вангую убыточность Нафтогаза уже через год. Зато сэкономят на зарплатах менеджмента.
Schmit
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