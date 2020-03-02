Виконавчого директора компанії "Нафтогаз України" Юрія Вітренка звільняють, його посада потрапляє під скорочення.
Дивися повний текст Вітренка звільняють з \"Нафтогазу\".
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:35
Вітренка звільняють з "Нафтогазу"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренка звільняють з \"Нафтогазу\".
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:35
Опять буржуя на работу в госпредприятие засунули. Чё они у себя не показывают мастер-класс.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:29
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:35
Пусть маме пожалуется )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:39
Вангую убыточность Нафтогаза уже через год. Зато сэкономят на зарплатах менеджмента.
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41
Закономерный финал для интригана, пытавшегося подсидеть своего начальника.
Как быстро меняются взгляды на одно и тоже событие. Когда оптимизируешь численность подчинённых - это благо для компании, когда оптимизируют тебя лично - это уже беспредел и капитуляция перед агрессором.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:02
Re: Вітренка звільняють з
Обрадовались ... Будет новое штатное расписание для своих. С еще большими зарплатами.
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