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Шмигаль розраховує на $10 мільярдів підтримки від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:42
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні фінансові організації та інші партнери можуть надати Україні понад $10 млрд - це залежить від результатів переговорів України з МВФ.
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R2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:42
Краще Ахметеку потрясти.
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askoldlavskiy
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