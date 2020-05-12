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Шмигаль розраховує на $10
мільярдів підтримки від...

Шмигаль розраховує на $10 мільярдів підтримки від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:42

Шмигаль розраховує на $10 мільярдів підтримки від...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні фінансові організації та інші партнери можуть надати Україні понад $10 млрд - це залежить від результатів переговорів України з МВФ.

Дивися повний текст Шмигаль розраховує на $10 мільярдів підтримки від міжнародних партнерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:42

Краще Ахметеку потрясти.
askoldlavskiy
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