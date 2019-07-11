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Найкраще офісне
освітлення: LED лампи Т8

Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43

Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

Пропонуємо до обговорення:
При організації освітлення офісних приміщень необхідно звертати увагу на дрібні деталі.

Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43

Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.
AN-2
 
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