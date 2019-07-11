При організації освітлення офісних приміщень необхідно звертати увагу на дрібні деталі.
Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43
Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43
Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.
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