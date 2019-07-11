При організації освітлення офісних приміщень необхідно звертати увагу на дрібні деталі.
Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43
Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43
Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:17
Поддерживаю - плохие. Нет рассеивателя, и старые светодиоды. Такие сейчас уже не ставят.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:24
Там скорее всего просто фотографии сделаны без рассеивателей для рекламы и познавательности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:02
freeze Нет, такие модели есть, им много лет. Когда начался хайп по светодиодам, то было только два вопроса - цена и эффективность. Матовость уменьшает световыход, и его производители старались избегать (мы сами (
А у потребителей только теперь возникают вопросы безопасности зрения. Главные - как раз яркость точек, и еще повышенные пульсации.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:17
Re: Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?
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