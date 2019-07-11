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Найкраще офісне
освітлення: LED лампи Т8

Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43

Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

Пропонуємо до обговорення:
При організації освітлення офісних приміщень необхідно звертати увагу на дрібні деталі.

Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43

Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.
AN-2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:17

Поддерживаю - плохие. Нет рассеивателя, и старые светодиоды. Такие сейчас уже не ставят.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:24

  AN-2 написав:Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.


Там скорее всего просто фотографии сделаны без рассеивателей для рекламы и познавательности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:02

freeze Нет, такие модели есть, им много лет. Когда начался хайп по светодиодам, то было только два вопроса - цена и эффективность. Матовость уменьшает световыход, и его производители старались избегать (мы сами (www.vtnled.com) начинали с призматического рассеивателя, но уже много лет используем матовый).
А у потребителей только теперь возникают вопросы безопасности зрения. Главные - как раз яркость точек, и еще повышенные пульсации.
AN-2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:17

Re: Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?
Alex2007
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