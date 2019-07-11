При організації освітлення офісних приміщень необхідно звертати увагу на дрібні деталі.
Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43
Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43
Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:17
Поддерживаю - плохие. Нет рассеивателя, и старые светодиоды. Такие сейчас уже не ставят.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:24
Там скорее всего просто фотографии сделаны без рассеивателей для рекламы и познавательности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:02
freeze Нет, такие модели есть, им много лет. Когда начался хайп по светодиодам, то было только два вопроса - цена и эффективность. Матовость уменьшает световыход, и его производители старались избегать (мы сами (
А у потребителей только теперь возникают вопросы безопасности зрения. Главные - как раз яркость точек, и еще повышенные пульсации.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:17
Re: Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:32
Re: Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
являюсь доморощенным спецом в этой области если че надо спрашивайте
примитивные советы бесплатно
расчет = проект освещения - платно и очень дорого
По материалам Евросвет
имею опыт 3 года с лампами и светильниками ( со всей продукцией) именно этого производителя если очень коротко - хуже производителя не бывает
если расписывать то за 2-4 месяца из строя выходит 50% ламп и светильников данного производителя . Держитесь подальше от компании Евросвет
хуже на рынке Украины найти трудно
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:37
накаливания это ЭЛИТНАЯ лампа ! это как двигатель 6,5 литра v12 , дорогой жрет много но едет , так и с лампами накаливания на сегодня это самый лучший свет только а) дорого по электричеству б) дорого постоянно менять лампы - часто перегорают Если вы можете себе позволить пользоваться лампами накаливания то лучше пока что альтернативы нету, ( ну если честно - то есть , но от $20 за эквивалент 80-100Вт лампами накаливания )
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:06
ну это вы перечислили самые примитивные проблемы ( детские болезни ) которые побороли почти все более менее адекватны даже китайские производители .
А есть еще проблемы другого порядка например :
Індекс кольоропередачі CRI (Ra): > 80 у ваших светильников
а у лампы накаливания 99.9
А еще время для L70 или B10 не указываете
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