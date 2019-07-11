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Найкраще офісне
освітлення: LED лампи Т8

Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43

Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

Пропонуємо до обговорення:
При організації освітлення офісних приміщень необхідно звертати увагу на дрібні деталі.

Дивися повний текст Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:43

Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.
AN-2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:17

Поддерживаю - плохие. Нет рассеивателя, и старые светодиоды. Такие сейчас уже не ставят.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:24

  AN-2 написав:Лампы без матового светорассеивателя (с видимыми светодиодами, и соответственно - с яркими светящимися точками) вообще запрещены для офисного применения, так как они вредят зрению.


Там скорее всего просто фотографии сделаны без рассеивателей для рекламы и познавательности.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:02

freeze Нет, такие модели есть, им много лет. Когда начался хайп по светодиодам, то было только два вопроса - цена и эффективность. Матовость уменьшает световыход, и его производители старались избегать (мы сами (www.vtnled.com) начинали с призматического рассеивателя, но уже много лет используем матовый).
А у потребителей только теперь возникают вопросы безопасности зрения. Главные - как раз яркость точек, и еще повышенные пульсации.
AN-2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:17

Re: Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:32

Re: Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

являюсь доморощенным спецом в этой области если че надо спрашивайте
примитивные советы бесплатно
расчет = проект освещения - платно и очень дорого

По материалам Евросвет
имею опыт 3 года с лампами и светильниками ( со всей продукцией) именно этого производителя если очень коротко - хуже производителя не бывает
если расписывать то за 2-4 месяца из строя выходит 50% ламп и светильников данного производителя . Держитесь подальше от компании Евросвет
хуже на рынке Украины найти трудно
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:37

  Alex2007 написав:Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?


накаливания это ЭЛИТНАЯ лампа ! это как двигатель 6,5 литра v12 , дорогой жрет много но едет , так и с лампами накаливания на сегодня это самый лучший свет только а) дорого по электричеству б) дорого постоянно менять лампы - часто перегорают :( Если вы можете себе позволить пользоваться лампами накаливания то лучше пока что альтернативы нету, ( ну если честно - то есть , но от $20 за эквивалент 80-100Вт лампами накаливания )
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:06

  AN-2 написав:freeze Нет, такие модели есть, им много лет. Когда начался хайп по светодиодам, то было только два вопроса - цена и эффективность. Матовость уменьшает световыход, и его производители старались избегать (мы сами (http://www.vtnled.com) начинали с призматического рассеивателя, но уже много лет используем матовый).
А у потребителей только теперь возникают вопросы безопасности зрения. Главные - как раз яркость точек ( вы хотели сказать коэффициент ослепления UGR (Unified Glare Rating)) , и еще повышенные пульсации.

ну это вы перечислили самые примитивные проблемы ( детские болезни ) которые побороли почти все более менее адекватны даже китайские производители .
А есть еще проблемы другого порядка например :
Індекс кольоропередачі CRI (Ra): > 80 у ваших светильников
а у лампы накаливания 99.9 :roll:
А еще время для L70 или B10 не указываете :roll:

https://seaes.ru/files/LED%2010%20%D0%B ... %D0%B2.pdf
https://habr.com/ru/post/437420/
https://powerlux.com.ua/page/183.html
yama
 
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