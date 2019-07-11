Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

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Alex2007 написав:Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?
накаливания это ЭЛИТНАЯ лампа ! это как двигатель 6,5 литра v12 , дорогой жрет много но едет , так и с лампами накаливания на сегодня это самый лучший свет только а) дорого по электричеству б) дорого постоянно менять лампы - часто перегорают Если вы можете себе позволить пользоваться лампами накаливания то лучше пока что альтернативы нету, ( ну если честно - то есть , но от $20 за эквивалент 80-100Вт лампами накаливания )
Меня лампы накаливания раздражают. т.к я терпеть не могу желтый цвет. После ремонта в одной комнате люстру не повесил(так как в наличии желаемой модели небыло), а повесил Brille LED E27 34W 162pcs NW T80 SMD2835. Несмотря на то что источник точечный и нет плафона с рассекателем, как в других местах, нареканий нет. В остальных местах все тоже светодиодное. Для тех кого волнует спектр света, вот интересный производитель https://www.soraa.com/
меня другое интересует , светло диодное освещение появилось массово ну где-то лет 8 назад , до этого дома были лампы накалывания либо КЛЛ ( компактные люменисцентные лампы) хотя даже они появились не так давно в быту ... ну может 15 лет назад .... Так вот вам либо 20 лет + - либо КАК ВЫ ЖИЛИ раньше при желтом спектре света ? ( ибо другого дома не было) хотя это субъективно о вкусах не спорят и хорошо что есть выбор хотите все что угодно на рынке есть от 2200-2400 до 6400К но по цветопередаче пока что альтернативы ламы накалывания нету Сора очень дорогой производитель и хуже по цветопередаче
yama написав:являюсь доморощенным спецом в этой области если че надо спрашивайте примитивные советы бесплатно расчет = проект освещения - платно и очень дорого
По материалам Евросвет имею опыт 3 года с лампами и светильниками ( со всей продукцией) именно этого производителя если очень коротко - хуже производителя не бывает если расписывать то за 2-4 месяца из строя выходит 50% ламп и светильников данного производителя . Держитесь подальше от компании Евросвет хуже на рынке Украины найти трудно
Евросвет не производитель, а "продаватель" китайских товаров. Китайцы с радостью произведут мелкую партию товара с любым, на выбор покупателя, названием. Хоть Filips, хоть Abibas или Евросвет.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Alex2007 написав:Не знаю я, от этих всех "офисных" ламп "дневного освещения", ЛЕД ламп у меня лично глаза только болят. А вот от "совецких" обычных лампочек накаливания - нормально всё. Как так?
Лампочки накаливания излучают в теплом спектре (желтоватый оттенок). Это мягкое излучение (длинные волны, низкая энергия). Воздействие на нервную систему - оно успокаивает. Офисные - скорее всего в Вашей жизни были холодного свечения. О разнице и влиянии: https://vinsvit.ua/ru/articles/light-safety , подробнее: http://vtnled.com/sites/default/files/H ... l_rev2.pdf Современные производители имеют возможность сделать хорошо. Но все хотят дешево, а если делать очень дешево, то получится хуже ламп накаливания для глаз.