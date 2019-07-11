Найкраще офісне освітлення: LED лампи Т8

Додано: Чет 14 тра, 2020 19:28

По материалам Евросвет

имею опыт 3 года с лампами и светильниками ( со всей продукцией) именно этого производителя если очень коротко - хуже производителя не бывает

если расписывать то за 2-4 месяца из строя выходит 50% ламп и светильников данного производителя . Держитесь подальше от компании Евросвет

хуже на рынке Украины найти трудно[/quote]



Евросвет не производитель, а "продаватель" китайских товаров. Китайцы с радостью произведут мелкую партию товара с любым, на выбор покупателя, названием. Хоть Filips, хоть Abibas или Евросвет.[/quote]

Да, по цветопередаче лампа накаливания хорошие. Но эффективность в 10 раз хуже, и уровень пульсации у накальных 10-15% (в зависимости от мощности лампы), если без драйвера включать. А кто же их с драйвером включает:)

Есть уже современные светодиоды с высоким уровнем цветопередачи CRI(Ra)>90 (в три раза дороже), и даже >98 (в разы дороже, чем стандартные с CRI>80).