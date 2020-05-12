RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міністр фінансів назвав
суму першого траншу МВФ

Міністр фінансів назвав суму першого траншу МВФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:07

Міністр фінансів назвав суму першого траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна розраховує отримати перший транш за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) Stand-by до кінця травня.

Дивися повний текст Міністр фінансів назвав суму першого траншу МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88203
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент назвав умови для виїзду заробітчан за кордон 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 12 тра, 2020 21:42
30 1620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 21:05
vitaliy_berdinskikh
Шмигаль назвав терміни підписання нового меморандуму з МВФ
R2 » Сер 13 тра, 2020 13:35
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 13:35
straponesa
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень 1, 2, 3
R2 » Сер 06 тра, 2020 18:09
22 1113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 11:04
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18891)
13.05.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.