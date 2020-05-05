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НБУ констатує зростання
пропозиції валюти на ринку до...

НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:09

НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, а курс долара після різкого зростання в березні пішов вниз.

Дивися повний текст НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до докризового рівня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:10

А кто это такой щедрый , и наливает до краев?
Часом не Нафтогаз?
Шутники...
straponesa
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