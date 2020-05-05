Ситуація на валютному ринку стабілізувалася, а курс долара після різкого зростання в березні пішов вниз.
Дивися повний текст НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до докризового рівня.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:09
НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до...
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Дивися повний текст НБУ констатує зростання пропозиції валюти на ринку до докризового рівня.
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:10
А кто это такой щедрый , и наливает до краев?
Часом не Нафтогаз?
Шутники...
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