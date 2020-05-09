RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін скасував можливість
поїздок українців до Білорусі...

Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35

Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про часткове зупинення дії угоди з урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, зокрема припинення можливості поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами.

Дивися повний текст Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами з 1 вересня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88203
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35

какая забота!......
svetoch-10
 
Повідомлень: 343
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який відсоток українців згоден терпіти матеріальні... 1, 2
R2 » Пон 11 тра, 2020 10:08
11 1625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 22:34
sveta_s380997617930
Мінфін вивчає можливість податкових канікул для бізнесу
R2 » Вів 12 тра, 2020 22:02
1 313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 22:02
sota24062016
У Білорусі випустили електробус, запас ходу - 300...
R2 » Суб 09 тра, 2020 10:29
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 10:29
vovan_62

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18891)
13.05.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.