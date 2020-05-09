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Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про часткове зупинення дії угоди з урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, зокрема припинення можливості поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами.
Дивися повний текст Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами з 1 вересня
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35
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