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Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про часткове зупинення дії угоди з урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, зокрема припинення можливості поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами.
Дивися повний текст Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами з 1 вересня
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R2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35
какая забота!......
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svetoch-10
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:24
svetoch-10 написав:
какая забота!......
У Зе походу лозунг: Министр-дыбил - хорошо, а когда сразу несколько, это лучше
А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси
другой легальной работы то и нету.
Уже традиционный, очередной идиотизм чиновников, живущих на какой-то другой планете
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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EKO
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Додано: Чет 14 тра, 2020 02:12
Очередная "реформа" от партии зергов. Клоун - возвращайся в 95 квартал!!!
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RomanTik
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Додано: Чет 14 тра, 2020 02:57
а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?
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Diman
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Додано: Чет 14 тра, 2020 06:11
потихоньку опускают железный занавес. Скоро выезд за границу будет как в СССР - с разрешения кгб и партии...
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Амвросий
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Додано: Чет 14 тра, 2020 07:46
Амвросий написав:
потихоньку опускают железный занавес. Скоро выезд за границу будет как в СССР - с разрешения кгб и партии...
соевые шпарят пропаганду прям как их русские друзья.
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unicdima
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Додано: Чет 14 тра, 2020 07:51
EKO написав:
У Зе походу лозунг: Министр-дыбил - хорошо, а когда сразу несколько, это лучше
А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси
другой легальной работы то и нету.
Уже традиционный, очередной идиотизм чиновников, живущих на какой-то другой планете
Соевые как обычно наврали и облажались со своей пропагандой, для жителей приграничных районов порядок выезда не изменился.
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unicdima
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