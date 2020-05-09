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Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про часткове зупинення дії угоди з урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, зокрема припинення можливості поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами.
Дивися повний текст Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами з 1 вересня
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R2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35
какая забота!......
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svetoch-10
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Додано: Сер 13 тра, 2020 22:24
svetoch-10 написав:
какая забота!......
У Зе походу лозунг: Министр-дыбил - хорошо, а когда сразу несколько, это лучше
А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси
другой легальной работы то и нету.
Уже традиционный, очередной идиотизм чиновников, живущих на какой-то другой планете
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
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EKO
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Додано: Чет 14 тра, 2020 02:12
Очередная "реформа" от партии зергов. Клоун - возвращайся в 95 квартал!!!
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RomanTik
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Додано: Чет 14 тра, 2020 02:57
а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?
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Diman
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:26
Diman написав:
а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?
Погано те що це був варіант виїхати в іншу країну без біометрії. А тепер все тільки біометрія. Електронний концлагер посилюється.
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Nicolas21
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:53
Nicolas21 написав: Diman написав:
а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?
Погано те що це був варіант виїхати в іншу країну без біометрії. А тепер все тільки біометрія. Електронний концлагер посилюється.
В какую "в іншу"? -- заехали мы в Белорусь -- ок -- а дальше куда -- в мордор? -- европы/Штаты/Египты всякие -- нужна загранка...
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:03
EKO написав:
А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси
другой легальной работы то и нету.
Рискну предположить (по аналогии с "прирумыньем"), что у этих "сезонников" уже давно есть паспорта "соседней Беларуси"...
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