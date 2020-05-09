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Кабмін скасував можливість
поїздок українців до Білорусі...

Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35

Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів ухвалив рішення про часткове зупинення дії угоди з урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, зокрема припинення можливості поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами.

Дивися повний текст Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами з 1 вересня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:35

какая забота!......
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:24

  svetoch-10 написав:какая забота!......


У Зе походу лозунг: Министр-дыбил - хорошо, а когда сразу несколько, это лучше :idea:

А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси другой легальной работы то и нету.

Уже традиционный, очередной идиотизм чиновников, живущих на какой-то другой планете :oops:
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 02:12

Очередная "реформа" от партии зергов. Клоун - возвращайся в 95 квартал!!!
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 02:57

Re: Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі

а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:26

  Diman написав:а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?

Погано те що це був варіант виїхати в іншу країну без біометрії. А тепер все тільки біометрія. Електронний концлагер посилюється.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:53

  Nicolas21 написав:
  Diman написав:а що поганого?
Тепер українець знатиме що потрібен загранпаспорт.
Зробить загранпаспорт.
а далі згідно принципа альтернативи задумається, якщо паспорт є то може не в Білорусь а в Польщу?

Погано те що це був варіант виїхати в іншу країну без біометрії. А тепер все тільки біометрія. Електронний концлагер посилюється.

В какую "в іншу"? -- заехали мы в Белорусь -- ок -- а дальше куда -- в мордор? -- европы/Штаты/Египты всякие -- нужна загранка...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:03

  EKO написав:А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси другой легальной работы то и нету.

Рискну предположить (по аналогии с "прирумыньем"), что у этих "сезонников" уже давно есть паспорта "соседней Беларуси"...
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