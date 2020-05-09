Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...

серьезно? а мой друган и не знал и продолжал ездить по украинскому. а тут вон оно как )))
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:39
серьезно? а мой друган и не знал и продолжал ездить по украинскому. а тут вон оно как )))
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:41
а тем кто тут гундит про "сделай загран" - а что ж вы против виз тогда выступали? тоже б делали визы и катались "до европы на каву", но нет - почему-то вонь стояла до небес...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Чет 14 тра, 2020 19:28
Когда касается отдельно взятого, тогда и вонь, иначе менталитет не позволяет.
Мышеловка захлопывается.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:39
Пукнул, но себе в штаны
Где у меня пропаганда Попутал спросонья?
Приграничные районы особые территории теперь у нас оказывается, со специальным режимом пересечения границы, когда для проживающих на них граждан одни, а для всех остальных правила другие. Не знал.
Ну, это только подтверждает брехливое обоснование, что якобы украинские паспорта плохие по защите и вообще не такие как надо. Теперь своих граждан в одностороннем порядке Украина сегрегирует в зависимости от их места регистрации. Славно.
Ушли от совка? А чем подобная сортировка людей отличается от методов того самого "совка", когда "неугодных" выселяли за 101 километр?
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:53
Этой своей пропагандой опровергнул предыдущую
лечится тебе надо
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