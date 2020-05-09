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Кабмін скасував можливість
поїздок українців до Білорусі...

Кабмін скасував можливість поїздок українців до Білорусі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:39

  detec написав:Беларусь уже несколько лет как впускает украинцев только по загранпаспортам.

серьезно? а мой друган и не знал и продолжал ездить по украинскому. а тут вон оно как )))
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:41

а тем кто тут гундит про "сделай загран" - а что ж вы против виз тогда выступали? тоже б делали визы и катались "до европы на каву", но нет - почему-то вонь стояла до небес...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:28

  RomanTik написав:а тем кто тут гундит про "сделай загран" - а что ж вы против виз тогда выступали? тоже б делали визы и катались "до европы на каву", но нет - почему-то вонь стояла до небес...

Когда касается отдельно взятого, тогда и вонь, иначе менталитет не позволяет.
Мышеловка захлопывается.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:39

  unicdima написав:
  EKO написав:У Зе походу лозунг: Министр-дыбил - хорошо, а когда сразу несколько, это лучше

А особенно "большое спасибо" этой "зевласти" скажут на очередных выборах жители сел приграничного Полесья, где, кроме сезонного сбора ягод в приграничных лесах в соседней Беларуси другой легальной работы то и нету.

Уже традиционный, очередной идиотизм чиновников, живущих на какой-то другой планете :oops:

Для приграничных районов правила выезда не изменились, поэтому твоя пропаганда мимо :D
я вообще поражаюсь отдельным экземплярам которые страшно возмущаются, что для выезда ЗА ГРАНИЦУ нужен ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. :D это пробито очередное днище.


Пукнул, но себе в штаны :mrgreen:
Где у меня пропаганда :roll: Попутал спросонья?

Приграничные районы особые территории теперь у нас оказывается, со специальным режимом пересечения границы, когда для проживающих на них граждан одни, а для всех остальных правила другие. Не знал.
Ну, это только подтверждает брехливое обоснование, что якобы украинские паспорта плохие по защите и вообще не такие как надо. Теперь своих граждан в одностороннем порядке Украина сегрегирует в зависимости от их места регистрации. Славно.

Ушли от совка? А чем подобная сортировка людей отличается от методов того самого "совка", когда "неугодных" выселяли за 101 километр?
Когда мы думали, что наконец достигли дна, то оказалось, что дно давно сгнило
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:53

  EKO написав:Пукнул, но себе в штаны :mrgreen:
Где у меня пропаганда :roll: Попутал спросонья?

Приграничные районы особые территории теперь у нас оказывается, со специальным режимом пересечения границы, когда для проживающих на них граждан одни, а для всех остальных правила другие. Не знал.
Ну, это только подтверждает брехливое обоснование, что якобы украинские паспорта плохие по защите и вообще не такие как надо. Теперь своих граждан в одностороннем порядке Украина сегрегирует в зависимости от их места регистрации. Славно.

Ушли от совка? А чем подобная сортировка людей отличается от методов того самого "совка", когда "неугодных" выселяли за 101 километр?

Этой своей пропагандой опровергнул предыдущую :D
лечится тебе надо
unicdima
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