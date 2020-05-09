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Україна може отримати вигоду
від світової кризи:...

Україна може отримати вигоду від світової кризи:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:35

Україна може отримати вигоду від світової кризи:...

Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати вигоду в перебудові ланцюжків поставок, яка послідує за спровокованою коронавірусом світовою кризою.

Дивися повний текст Україна може отримати вигоду від світової кризи: економіст назвав сфери.
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