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Україна може отримати вигоду від світової кризи:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:35
Пропонуємо до обговорення:
Україна може отримати вигоду в перебудові ланцюжків поставок, яка послідує за спровокованою коронавірусом світовою кризою.
Дивися повний текст Україна може отримати вигоду від світової кризи: економіст назвав сфери
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