Кабінет міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Правил дорожнього руху, якою дозволив таксі рухатися окремими смугами для громадського транспорту.
Дивися повний текст Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського транспорту.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 23:49
Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського транспорту.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:49
А у нас вообще есть легальные такси?
И когда начнут :№%ть нелегалов? А то сплошные пряники получаются...
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