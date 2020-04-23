Кабінет міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Правил дорожнього руху, якою дозволив таксі рухатися окремими смугами для громадського транспорту.
Дивися повний текст Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського транспорту.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 23:49
Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського транспорту.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:49
А у нас вообще есть легальные такси?
И когда начнут :№%ть нелегалов? А то сплошные пряники получаются...
Додано: Чет 14 тра, 2020 00:43
Re: Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського.
взагалі ці смуги потрібно в багатьох місцях повідміняти, вони лише створють тянучки.
Теліги вверх, Лобановського вверх і біля Кривоноса, Дружби народів вниз, Караваєві зі сторони Індустріального.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:25
Re: Уряд дозволив таксистам їздити смугами для громадського.
unicdima, ну так наклейте на машину шашечки и катайтесь по ним, разрешили же
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49
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