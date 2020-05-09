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Прем'єр пояснив логіку Кабміну
щодо підтримки бізнесу в...

Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 07:49

Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд планує програму підтримки промисловості та експортно орієнтованих галузей.

Дивися повний текст Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в умовах коронакризи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 07:50

логики нет, потому что во время карантина закрывать надо было именно КРУПНЫЕ магазины, в мелких и так 1-2 человека на 10 кв.м, даже следить не нужно.... логика у них там где бабло, а потом только чтоб зад прикрыть
Tamagoch
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