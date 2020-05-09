Уряд планує програму підтримки промисловості та експортно орієнтованих галузей.
Дивися повний текст Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в умовах коронакризи.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 07:49
Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в...
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Дивися повний текст Прем'єр пояснив логіку Кабміну щодо підтримки бізнесу в умовах коронакризи.
Додано: Чет 14 тра, 2020 07:50
логики нет, потому что во время карантина закрывать надо было именно КРУПНЫЕ магазины, в мелких и так 1-2 человека на 10 кв.м, даже следить не нужно.... логика у них там где бабло, а потом только чтоб зад прикрыть
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