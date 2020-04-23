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Рекордно низькі показники:
українські АЕС скоротили...

Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 08:49

Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили...

Пропонуємо до обговорення:
Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.

Дивися повний текст Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії.
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