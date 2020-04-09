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Гуляти компаніями до 8 осіб
і збиратися вчотирьох у кафе

Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:00

Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своїй телеграмі.

Дивися повний текст Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе.
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