|
|
Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своїй телеграмі.
Дивися повний текст Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88206
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:00
Вирішили "контрольовано" перезаразити усіх
-
silver_arrow_ua
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 08.08.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|204
|
|
|4
|446
|
|
|4
|429
|