Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своїй телеграмі.
Дивися повний текст Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 09:00
Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49
Re: Гуляти компаніями до 8 осіб і збиратися вчотирьох у кафе
А без перезаражения всех есть варианты?
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