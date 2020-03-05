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Банки підняли кредитні
ставки для населення

Банки підняли кредитні ставки для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:24

Банки підняли кредитні ставки для населення

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на оперативних даних НБУ.

Дивися повний текст Банки підняли кредитні ставки для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:24

"Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились ...до 3,7% годовых" - а не подскажете, где конкретно?
6ap6oc
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