Про це йдеться на оперативних даних НБУ.
Дивися повний текст Банки підняли кредитні ставки для населення.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 09:24
Банки підняли кредитні ставки для населення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки підняли кредитні ставки для населення.
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:24
"Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились ...до 3,7% годовых" - а не подскажете, где конкретно?
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